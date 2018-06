London (AFP) In Großbritannien fließen ab Juli Musikstreamings über Anbieter wie Spotify oder Deezer in die offiziellen "Top 40" ein. 100 heruntergeladene Songs entsprechen dem Verkauf einer Single, teilte am Montag die Official Charts Company in London mit. Gezählt werden demnach nur Streams ab 31 Sekunden. Musikstreamings hätten binnen eines Jahres außergewöhnlich stark zugenommen, dem trage die Musikindustrie nun Rechnung, erklärte die Official Charts Company.

