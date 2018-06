Paris (AFP) Fast drei Viertel der europäischen Banken sind der Ansicht, dass sie über genügend Eigenkapital verfügen und somit der laufenden Überprüfung der Europäischen Zentralbank (EZB) und der europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) standhalten werden. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervor. Besonders groß ist demnach die Zuversicht in Deutschland und in Großbritannien: Hierzulande gaben 93 Prozent der Banken an, sie bräuchten keine weitere Rücklagen; in Großbritannien waren es 83 Prozent.

