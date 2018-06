Paris (AFP) Nach heftigen Protesten in der Bretagne setzt die französische Regierung auf eine abgespeckte Version ihrer neuen Lkw-Maut. Die Abgabe, die ab dem 1. Januar 2015 erhoben werden soll, betreffe anstelle der bislang geplanten 15.000 Straßenkilometer nur noch 4000 Straßenkilometer, sagte Umweltministern Ségolène Royal am Montag im Sender France Inter. Die Ministerin rechnet mit Einnahmen von 500 Millionen Euro pro Jahr - das ist etwa halb so viel wie bei den früheren Plänen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.