Berlin (dpa) - So eine Panne wie während des EM-Halbfinales zwischen Deutschland und Italien 2012 soll dem Bundestag nicht noch einmal passieren. Einige wenige Abgeordnete billigten damals im Eiltempo das strittige Meldegesetz. Hinterher musste es zum Schutz der Bürger vor Datenhandel mühsam wieder korrigiert werden. Die Abgeordneten würden rechtzeitig vor Beginn des Spiels die Beratungen unterbrechen, kündigte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann mit Blick auf die entscheidende WM-Vorrundenpartie am Donnerstag gegen die USA an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.