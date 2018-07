Manaus (dpa) - Jürgen Klinsmanns US-Team hat bei der WM beste Chancen auf den Achtelfinal-Einzug. Deutschlands letzter Vorrunden-Gegner holte ein 2:2 gegen Portugal und hat ebenso vier Punkte auf dem Konto wie die DFB-Auswahl. Damit genügt sowohl den USA wie auch den Deutschen am Donnerstag ein Unentschieden zum Einzug in die K.o.-Runde. In der Gruppe H hat Belgien nach einem 1:0 gegen Russland das Achtelfinale schon erreicht. Gute Aussichten hat auch Algerien. Die Nordafrikaner besiegten Südkorea mit 4:2.

