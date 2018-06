Paris (SID) - Bei Ausschreitungen in Frankreich im Anschluss an den 4:2-Sieg Algeriens gegen Südkorea bei der WM in Brasilien sind landesweit 28 Personen festgenommen und fünf Polizisten verletzt worden. Vor allem in Lyon, Grenoble und Marseille kam es zu Konfrontationen zwischen Randalierern und der Polizei. Autos und Busse wurden angezündet, die Beamten mit Gegenständen beworfen.

Nach Angaben der Polizei wurde zudem ein Supermarkt in der Stadt Vaulx-en-Velin in der Nähe von Lyon geplündert. Die Polizei der Region kündigte an, die Sicherheitsmaßnahmen vor dem entscheidenden Gruppenspiel zwischen Algerien und Russland am Donnerstag (22.00 Uhr/ZDFinfo) in Curitiba verschärfen.