Tokio (AFP) Nach Toyota haben weitere japanische Autobauer fast drei Millionen Autos wegen eines Airbag-Problems in die Werkstätten zurückgerufen. Honda teilte am Montag in Tokio mit, betroffen seien mehr als zwei Millionen Honda-Fahrzeuge - 13 Modelle, die zwischen August 2000 und Dezember 2005 gebaut wurden. Die vorderen Airbags seien möglicherweise mit einer fehlerhaften Komponente ausgestattet, so dass der Airbag-Generator bei einem Unfall zerreißen könne. Dies könne zu einem Brand oder zu Verletzungen bei den Insassen führen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.