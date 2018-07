Nairobi (AFP) Bei Kämpfen zwischen verfeindeten Stämmen sind im Nordosten Kenias mindestens 20 Menschen getötet worden. Wie die Regierung am Montag in der Hauptstadt Nairobi mitteilte, begannen die Gefechte am Vortag nahe der Grenze zum Bürgerkriegsland Somalia. Demnach starben Kämpfer der beiden beteiligten Stämme Degodia und Garre.

