Amman (dpa) - Nach dem Vorrücken der sunnitischen Terrorgruppe Isis in der irakischen Westprovinz Anbar hat Jordanien seine Streitkräfte an der Grenze zum Nachbarland mobilisiert.

Das Königreich habe "Dutzende" Verbände entlang der Grenze aufgeboten, verlautete am Sonntagabend aus Militärkreisen in Amman.

Berichten zufolge sollen Kämpfer der Isis-Milizen die Stadt Rutba auf der Straße von Bagdad nach Amman und einen strategisch wichtigen Grenzübergang nach Jordanien eingenommen haben.

Am Sonntagabend traf US-Außenminister John Kerry zu Krisengesprächen mit seinem jordanischen Kollegen Nasser Dschudeh in Amman ein. Kerry kam aus Kairo, der ersten Station einer Nahost- und Europareise, in deren Mittelpunkt die Krise im Irak steht.