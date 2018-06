Bagdad (dpa) - US-Außenminister John Kerry ist überraschend zu einem Besuch in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen. Das teilte die Sprecherin des State Departments, Jen Psaki, in Washington mit. Bei Gesprächen in Ägypten und Jordanien beriet Kerry über Wege, den Vormarsch der Islamistenmiliz Isis zu stoppen, der den Irak ins schlimmste Chaos seit Jahren gestürzt hat. Die Isis-Miliz hatte am Wochenende mehrere Orte im Westirak eingenommen und ihre Machtposition dort ausgebaut. Kerry wollte danach auch nach Brüssel weiterreisen. Dort treffen sich die Nato-Außenminister.

