Tripolis (AFP) iDie Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat scharfe Kritik an den Zuständen in den libyschen Flüchtlingslagern geäußert. Die Flüchtlinge seien dort Folter und Misshandlungen ausgesetzt und hätten keinen Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung, berichtete die Organisation am Montag unter Berufung auf eine Befragung im April. Acht der neun inspizierten Lager seien zudem völlig überfüllt und die Sanitäranlagen in katastrophalem Zustand. Libyen verstoße damit gegen seine internationalen Verpflichtungen, kritisierte HRW.

