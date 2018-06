Putrajaya (AFP) In Malaysia dürfen Christen das Wort "Allah" als Bezeichnung für "Gott" nicht mehr verwenden. Das Oberste Gericht in der Verwaltungshauptstadt Putrajaya bestätigte am Montag in letzter Instanz ein entsprechendes Verbot und beendete damit einen jahrelangen Rechtsstreit zwischen der malaysischen Regierung und der katholischen Kirche. Vor dem Gerichtsgebäude brachen hundert muslimische Aktivisten in Jubel aus und riefen "Allahu Akbar" (Gott ist groß).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.