Mogadischu (AFP) In Somalia sind bei Angriffen kenianischer Kampfflugzeuge unter dem Kommando der Mission Amisom der Afrikanischen Union offenbar dutzende Kämpfer der radikalislamischen Shebab-Miliz getötet worden. Die etwa 22.000 Mann starke Truppe teilte am Montag mit, im Dorf Anole seien mehr als 30 und im Dorf Kuday mehr als 50 Aufständische getötet worden. Beide Ortschaften liegen im äußersten Süden des Bürgerkriegslands. Laut einem Shebab-Sprecher dauerten die Luftangriffe am Montag an.

