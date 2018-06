Seoul (AFP) Bei einem Großeinsatz hat die südkoreanische Armee am Montag einen Soldaten gefasst, der zuvor fünf Kameraden getötet hatte. Der bis zu der Tat an einem Posten an der Grenze zu Nordkorea stationierte Mann habe sich in seinem belagerten Versteck durch einen Schuss in die Seite selbst verletzt und sei festgenommen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Der 22-Jährige wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht.

