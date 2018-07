Damaskus (AFP) Syrien hat den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, die tödlichen israelischen Luftangriffe auf sein Territorium zu verurteilen. Die Angriffe auf den Golanhöhen am Sonntag und Montag stellten eine Verletzung geltender Abkommen, der UN-Charta und des internationalen Rechts dar, schrieb das syrische Außenministerium am Montag in zwei Briefen an den UN-Sicherheitsrat und den UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. Bei den Angriffen mit Panzern, Mörsern, Raketen und fünf Kampfflugzeugen auf Militärposten seien vier Soldaten getötet und neun weitere verletzt worden.

