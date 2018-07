London (SID) - Tennisprofi Benjamin Becker ist problemlos in die zweite Runde von Wimbledon eingezogen. Der 33-Jährige aus Orscholz setzte sich gegen Donald Young aus den USA 6:4, 6:3, 6:4 durch und trifft am Mittwoch auf den an Position 21 gesetzten Ukrainer Alexander Dolgopolow.

Becker, der bereits beim Vorbereitungsturnier im niederländischen 's-Hertogenbosch mit dem Finaleinzug überzeugt hatte, folgte Qualifikant Tim Pütz (Frankfurt) in die Runde der besten 64. Ausgeschieden sind dagegen Davis-Cup-Spieler Tobias Kamke (Lübeck) und der Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown (Winsen/Aller).

Am Dienstag greifen Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 22), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Julian Reister (Hamburg) ins Geschehen ein. Deutschlands Nummer eins Tommy Haas hatte seine Teilnahme im All England Club wegen einer erneuten Operation an der rechten Schulter abgesagt.