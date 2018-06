London (SID) - Grand-Slam-Debütant Tim Pütz hat als erster deutscher Tennisprofi den Einzug in die zweite Runde von Wimbledon geschafft. Der Weltranglisten-251. aus Frankfurt, der bislang nie im Hauptfeld eines ATP-Turniers gestanden hatte, setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Russen Teimuras Gabaschwili mit 2:6, 6:4, 6:2, 6:2 durch.

In Runde zwei trifft Pütz, der die niedrigste Weltranglistenposition aller 15 deutschen Spieler im Hauptfeld von Wimbledon hat, am Mittwoch auf Fabio Fognini (Italien/Nr. 16). Durch seinen Erfolg hat Pütz bereits 43.000 Pfund (ca. 53.800 Euro) Preisgeld sicher. In den eineinhalb Jahren seiner Profikarriere hat der 26-Jährige bislang 60.000 Euro verdient.