Hilla (AFP) Bei einem Angriff auf einen Gefangenentransport südlich der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Montag mehr als 70 Menschen getötet worden. Wie ein Polizeioffizier und ein Arzt mitteilten, starben 69 Gefangene. Zudem seien bei anschließenden Gefechten ein Polizist und acht Angreifer in der Nähe der Stadt Haschimija in der Provinz Babylon getötet worden. Wer den Konvoi angriff, war unklar.

