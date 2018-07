Jerusalem (AFP) Nach dem Tod eines israelischen Jugendlichen hat die israelische Luftwaffe Ziele in Syrien angegriffen. Die Luftwaffe habe neun Stellungen der syrischen Armee angegriffen, erklärte die israelische Armee in der Nacht zum Montag. Es handele sich dabei um eine "Antwort" auf den "von Syrien ausgehenden Angriff", bei dem am Sonntag ein junger Israeli getötet und zwei weitere verletzt worden waren, hieß es. Zu den angegriffenen Zielen gehörten laut Armee Hauptquartiere der syrischen Armee sowie Abschussrampen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.