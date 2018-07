Khartum (AFP) Die wegen "Abfalls vom islamischen Glauben" zum Tode verurteilte junge Christin im Sudan ist nach Angaben eines ihrer Anwälte wieder frei. "Meriam wurde vor einer Stunde freigelassen" und habe das Gefängnis verlassen, sagte Mohanad Mustafa der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Khartum. Der Fall von Meriam Jahia Ibrahim Ischag, die Mitte Mai wegen "Abfalls vom islamischen Glauben" zum Tode verurteilt worden war und wenige Wochen später im Gefängnis in Ketten eine Tochter zur Welt brachte, hatte international Empörung ausgelöst.

