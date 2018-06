Olsberg (dpa) - Bei dem Zusammenstoß eines Kampfjets der Bundeswehr mit einem Zivilflugzeug über dem Sauerland ist mindestens ein Mensch getötet worden. Nahe der Absturzstelle seien Leichenteile gefunden worden, wie ein Sprecher der Polizei in Meschede am Montagabend sagte. Es handle sich wahrscheinlich um einen der beiden Insassen der Zivilmaschine. Der Learjet mit zwei Personen an Bord war am Nachmittag in ein Waldstück bei Olsberg-Elpe gestürzt und in Flammen aufgegangen.

