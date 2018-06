Olsberg (dpa) - Ein Bundeswehr-Kampfjet ist bei einer Übung über dem Sauerland mit einem beteiligten Zivilflugzeug zusammengestoßen. Der Learjet mit zwei Menschen an Bord stürzte nach dem Unfall mit dem Eurofighter in ein Waldstück bei Olsberg-Elpe und ging in Flammen auf, sagte die Sprecherin der Kreispolizei in Meschede. Über das Schicksal des Piloten und eines Passagiers wurde zunächst nichts bekannt. Der Eurofighter landete sicher auf dem Fliegerhorst Nörvenich bei Köln.

