Washington (AFP) Der Oberste Gerichtshof der USA hat den Handlungsspielraum von Präsident Barack Obama beim Klimaschutz weitgehend bestätigt. Der Supreme Court entschied am Montag in Washington nach einer Klage von Energieunternehmen, dass die Umweltschutzbehörde EPA grundsätzlich das Recht habe, die CO2-Emissionen von Kraftwerken und Fabriken zu regulieren. Allerdings urteilte das Richtergremium, dass die EPA in einem bestimmten Fall ihre Kompetenzen überschritten habe.

