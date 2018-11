Washington (AFP) Der von den afghanischen Taliban in einem umstrittenen Gefangenenaustausch freigelassene US-Soldat Bowe Bergdahl ist aus dem Militärkrankenhaus entlassen worden. Der 28-Jährige werde nun ambulant weiter behandelt, erklärte die US-Armee am Sonntag (Ortszeit). Im Zuge seiner Wiedereingliederung in die Gesellschaft werde Bergdahl künftig mehr Kontakt mit anderen Menschen haben. Gleichzeitig werde er weiterhin psychologisch betreut.

