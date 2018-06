Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro ist wieder über die Marke von 1,36 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3610 Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Freitag. Ein Dollar war zuletzt 0,7348 Euro wert. Zu Beginn der neuen Handelswoche stehen Stimmungsdaten im Mittelpunkt. Im Euroraum werden die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Sie geben Auskunft über die konjunkturelle Entwicklung im zweiten Quartal. In den USA gibt das Die Helaba schätzt das Umfeld für den Euro insgesamt etwas freundlicher ein.

