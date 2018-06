Offenbach (dpa) - Am Dienstag ist es verbreitet wechselnd bis stark bewölkt, am ehesten kommt im Südwesten noch länger die Sonne durch. Dazu kommt es gebietsweise zu Schauern, vor allem im Nordosten und im südlichen Bergland auch zu Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilt.

Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 17 Grad im Nordosten und 26 Grad am Oberrhein. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord, im Nordosten lebt er zeitweise stark böig auf. Bei Gewittern gibt es stürmische Böen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es abgesehen vom Südwesten stark bewölkt mit Schauern. Die Temperatur sinkt auf 12 bis 6 Grad.