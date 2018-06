Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat das Ziel der Regierung bekräftigt, Haushaltskonsolidierung mit der Förderung wirtschaftlichen Wachstums zu verbinden. "Wir sind in Europa nicht nur Stabilitätsanker, sondern auch Wachstumslokomotive", sagte Schäuble am Dienstag in der Debatte über den Haushalt für 2014 im Bundestag. Schäuble sicherte auch erneut zu, dass es im kommenden Jahr keine Neuverschuldung mehr geben solle.

