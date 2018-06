Berlin (AFP) Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer (CDU), ist am Dienstag in Doha zur Präsidentin des Welterbekomitees der Unesco gewählt worden. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Böhmer leitet damit die 39. Sitzung des Welterbekomitees im Sommer 2015, deren Gastgeber Deutschland ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.