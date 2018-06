Bagdad (AFP) In der Irak-Krise wächst der Druck auf eine Umgestaltung der Regierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schloss sich am Dienstag den Forderungen der USA nach einer Einheitsregierung im Irak an. Alle Regionen und alle Teile der Bevölkerung müssten in den Dialog einbezogen werden, sagte Merkel in Berlin. Armee und Dschihadisten lieferten sich derweil erneut Gefechte um die wichtigste Ölraffinerie des Landes.

