Darmstadt (SID) - Aufsteiger Darmstadt 98 hat Tobias Kempe für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Absteiger Dynamo Dresden ans Böllenfalltor und erhält einen Vertrag bis Juni 2016. Das gaben die Darmstädter am Dienstag bekannt. Über die Ablösemodalitäten wurde zunächst nichts bekannt.

"Ich freue mich auf die Aufgabe in Darmstadt und die riesige Euphorie, die hier rund um den Verein nach dem Aufstieg herrscht", sagte Kempe, der in der abgelaufenen Saison in 23 Pflichtspielen für die Sachsen viermal traf.