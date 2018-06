Frankfurt/Main (dpa) - Rekordmeister FC Bayern München spielt zur Eröffnung der 52. Saison in der Fußball-Bundesliga am 22. August gegen den VfL Wolfsburg. Das gab die DFL bei der Veröffentlichung der Spielpläne in Frankfurt/Main bekannt. Seit der Saison 2002/2003 bestreitet der amtierende Meister zu Hause ein offizielles Eröffnungsspiel - noch nie wurde der jeweilige Titelträger dabei geschlagen.

