Santo André (SID) - Bundestrainer Joachim Löw kann im abschließenden WM-Gruppenspiel gegen die USA aus dem Vollen schöpfen. Teammanager Oliver Bierhoff berichtete nach dem Training am Dienstagvormittag, dass alle 23 Spieler für das Duell gegen das Team des früheren Bundestrainers Jürgen Klinsmann am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/ZDF) fit sind. Am Dienstagabend brach die DFB-Auswahl bereits zum Spielort Recife auf.

Jerome Boateng (25) und Sami Khedira (27) hatten sich im zweiten Gruppenspiel der DFB-Auswahl beim 2:2 gegen Ghana am vergangenen Samstag jeweils Verletzungen zugezogen. Beide konnten nach einer Pause am Sonntag aber bereits am Montag wieder mit der Mannschaft trainieren.

Auch Torjäger Thomas Müller, der nach dem Spiel gegen Ghana wegen eines Cuts oberhalb der Augenbrauen genäht werden musste, gab Entwarnung. "Ich werde spielen können", sagte der 24-Jährige am Dienstag.