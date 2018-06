Los Angeles (dpa) - Gary Oldman (56) hält viel davon, seine wirkliche Meinung zu sagen. "Ich denke, dass politische Korrektheit Mist ist", sagte der britische Schauspieler ("Bram Stoker's Dracula") der US-Ausgabe des Magazins "Playboy".

Mit Blick auf Streitigkeiten, die heute schnell vor Gericht landeten, sagte er: "Niemand kann mehr einen Witz erzählen."

Oldman nahm Kollegen, wie etwa Mel Gibson oder Alec Baldwin, die wegen antisemitischer oder schwulenfeindlicher Äußerungen in der Kritik standen, in Schutz. Jeder habe schon mal was Dummes gesagt, meinte Oldman. "Wir sind alle verdammte Heuchler."