Johannesburg (AFP) Nach einem fünfmonatigen Streik in Südafrikas Platinminen haben Arbeitgeber und Gewerkschaften am Dienstag ein Abkommen mit Lohnerhöhungen unterzeichnet. Der Anführer der Gewerkschaft Amcu, Joseph Mathunjwa, nannte die vereinbarten Erhöhungen einen "Erfolg für die Arbeiter". Die Betreiber der Minen erklärten jedoch, in dem beispiellosen Arbeitskampf gebe es keine Gewinner. Die Produktion soll am Mittwoch wieder anlaufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.