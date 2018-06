Washington (AFP) Die USA haben die jüngsten Zeichen für eine Entspannung in der Ukraine-Krise begrüßt. Das Weiße Haus reagierte am Dienstag positiv auf den Aufruf des russischen Präsidenten Wladimir Putin an das Parlament in Moskau, die ihm erteilte Vollmacht für ein militärisches Eingreifen in der Ukraine wieder aufzuheben. "Wir begrüßen jeden russischen Schritt, die Krise in der Ukraine zu beenden", sagte der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Josh Earnest. In den kommenden Tagen seien aber "Handlungen, nicht nur Worte" entscheidend.

