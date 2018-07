Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag und am Abend scheint in der Westhälfte neben lockeren Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Schauer gibt es dort kaum, meist bleibt es trocken.

Im Nordosten und Südosten bleibt es den Tag über bei einer starken Bewölkung und vor allem in Sachsen, Thüringen und Südbrandenburg kommt es zu schauerartig verstärkten, teils gewittrigen Regenfällen, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Aber auch sonst bilden sich verbreitet Gewitter.

Die Temperatur liegt zwischen 15 Grad an den Küsten und 22 Grad am Oberrhein. Der Wind weht mäßig, in Schauer- und Gewitternähe teils stark böig um Nord.