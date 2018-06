New York (dpa) - Die britische Barclays Bank sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, Kunden beim Aktienhandel hinters Licht geführt zu haben. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates New York kündigte eine Klage an. Eric Schneiderman sprach von "systematischem Betrug und Täuschung". Die Bank äußerte sich zunächst nicht. Konkret geht es um den bankeigenen Handelsplatz, den sogenannten Dark Pool. Die Staatsanwaltschaft wirft Barclays vor, Anleger mit falschen Versprechen hierher gelockt zu haben.

