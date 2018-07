Brüssel (AFP) In Belgien sind die flämischen Nationalisten (NVA) von Bart De Wever damit gescheitert, eine Regierung vorzubereiten. König Philippe habe De Wever am Mittwoch empfangen und ihn auf dessen Wunsch von der Sondierung entbunden, erklärte der Palast in Brüssel. Dem König kommt es nun zu, neue Konsultationen in Gang zu setzen.

