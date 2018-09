São Paulo (AFP) Tausende Obdachlose haben am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien für mehr Rechte demonstriert. Bei einer Protestaktion in der Millionen-Metropole São Paulo forderten sie am Dienstag (Ortszeit) unter anderem legale Eigentumsrechte an von ihnen beschlagnahmten Land. Die Menschen folgten einem Aufruf der Bewegung Obdachloser Arbeiter (MTST) und besetzten mehrere Straßen vor dem Stadtparlament. Einige von ihnen hatten für die anstehende Nacht Zelte mitgebracht, andere Matratzen. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich rund 5000 Menschen an der Aktion.

