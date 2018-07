Nordhausen (AFP) Nach dem tödlichen Unfall in einem stillgelegten Kalibergwerk im thüringischen Bleicherode wollen Experten des Landesbergamts ihre Untersuchungen zur Ursache am Mittwoch fortsetzen. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Nordhausen. Ein Gutachter und der Geschäftsführer des Betreibers waren am Dienstag bei einer Inspektion in 700 Metern Tiefe verschüttet worden. Der 67-jährige Gutachter starb bei dem Unfall.

