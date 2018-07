Berlin (AFP) Die Rücknahme der Vollmacht für den russischen Präsidenten Wladimir Putin für ein militärisches Eingreifen in der Ukraine ist aus Sicht der Bundesregierung "ein Schritt in die richtige Regierung". Regierungssprecher Steffen Seibert begrüßte am Mittwoch vor Journalisten in Berlin die Aufforderung Putins an den russischen Föderationsrat vom Dienstag und den entsprechenden Beschluss vom Mittwoch. "Das sind positive Entwicklungen", sagte Seibert.

