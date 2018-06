München (AFP) Die Reparaturkosten nach einer Falschbetankung auf dem Weg zur Arbeit können nicht steuermindernd als Werbungskosten geltend gemacht werden. Denn mit der steuerlichen Entfernungspauschale sind sämtliche, auch außergewöhnliche Aufwendungen abgegolten, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. Danach müssen Arbeitnehmer damit rechnen, dass die Finanzämter künftig auch Unfallschäden auf dem Arbeitsweg nicht mehr steuermindernd anerkennen. (Az: VI R 29/13)

