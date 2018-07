Brüssel (AFP) Die Nato will ihre Zusammenarbeit mit Georgien verstärken, die frühere Sowjetrepublik aber vorerst nicht in die Allianz aufnehmen. In den kommenden Wochen werde das Bündnis ein "umfassendes Paket" erarbeiten, "damit Georgien näher an die Nato rückt", sagte der Generalsekretär des Bündnisses, Anders Fogh Rasmussen, am Mittwoch in Brüssel bei einem Treffen der Nato-Außenminister. Diese Grundsatzeinigung der Minister solle auf dem Gipfel der Allianz im September bestätigt werden.

