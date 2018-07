Brüssel (AFP) EU-Energiekommissar Günther Oettinger (CDU) hält eine Lösung im Streit zwischen Brüssel und Berlin um Importstrom bis zur Verabschiedung der EEG-Novelle am Freitag für unmöglich. Das Thema "wird in dieser Woche nicht lösbar sein", sagte Oettinger am Mittwoch im Deutschlandfunk. Andererseits könne der Bundestag die Verabschiedung nicht aufschieben. Sonst seien Fristen für einen anderen Aspekt des EEG, der die Industrierabatte betrifft, in Gefahr, sagte Oettinger.

