Freiburg (AFP) In Freiburg ist ein 55-jähriger Pfarrer getötet worden. Kurz nach der Tat am Dienstagabend sei ein psychisch kranker Mann als Verdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwischen dem 30-Jährigen und dem Pfarrer soll es im Pfarrhaus der evangelischen Gemeinde zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei habe der mutmaßliche Täter den Geistlichen vermutlich erstochen.

