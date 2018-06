Brüssel (AFP) Bei Protesten für Flüchtlingsrechte sind am Mittwoch in Brüssel rund 20 Menschen in die deutsche Botschaft eingedrungen. Sie seien festgenommen worden und weiterhin in Polizeigewahrsam, sagte ein Sprecher der belgischen Polizei am Mittag AFP. Laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga wollten die Festgenommenen auf die Schicksale der Flüchtlinge in der Berliner Gerhart-Hauptmann-Schule aufmerksam machen, deren Räumung am Dienstag begonnen hatte.

