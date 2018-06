Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) beurteilt die Chancen auf eine Deeskalation des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zurückhaltend. "Es gibt kleine Chancen, aber wir sind weit davon entfernt, jetzt optimistisch sein zu dürfen", sagte Steinmeier am Mittwoch in Brüssel vor einem Treffen der Nato-Außenminister. Der Abschuss eines ukrainischen Armeehubschraubers durch prorussische Separatisten am Dienstag zeige, "wie schnell wir zurückgeworfen werden können." Gleichwohl dürfe nichts unversucht bleiben, auch "die kleinsten Chancen" zu nutzen.

