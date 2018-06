München (AFP) Der Mobilfunkanbieter Telefónica Deutschland mit der Marke O2 will Netzwerkkapazität an den Wettbewerber Drillisch abgeben und damit die Zustimmung zur geplanten Übernahme von E-Plus erreichen. Telefónica Deutschland vereinbarte am Mittwoch mit Drillisch, dass dieser nach einem Erwerb von E-Plus ein Fünftel der Kapazität der Mobilfunknetze übernimmt, die dann unter der Kontrolle von Telefónica sein werden, wie das Unternehmen in München mitteilte. Diese 20 Prozent sollen demnach in fünf Jahren erreicht werden. Zusätzlich erwerbe Drillisch das Recht, bis zu weitere zehn Prozent Netzkapazität zu erwerben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.