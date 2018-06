Nürnberg (AFP) Die Senkung des Leitzinses auf ein neues Rekordtief lässt das Konsumklima steigen. Die Sparneigung der Verbraucher sei "abgestürzt", ihre Anschaffungsneigung im Gegenzug habe zugenommen, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Konsumklimastudie der GfK in Nürnberg. Der von der GfK ermittelte Index legte nach vier Monaten auf dem gleichen Niveau wieder zu; er wird demnach im Juli auf 8,9 Punkte steigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.