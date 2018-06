Brüssel (dpa) - Der EU-Gipfel am Freitag soll nur über die Benennung des neuen EU-Kommissionspräsidenten entscheiden. Das sagte ein EU-Diplomat in Brüssel. Die meisten Staaten, darunter Deutschland, unterstützen den konservativen Anwärter Jean-Claude Juncker. Ein größeres Personalpaket, zu dem beispielsweise die Nachfolge der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton gehört, stehe nicht an. "Die große Mehrheit der Mitgliedstaaten möchte nur die Nominierung für ein Amt", sagte der Diplomat. Italiens Regierungschef Matteo Renzi hatte gefordert, der Gipfel müsse über ein Personalpaket entscheiden.

